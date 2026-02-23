È iniziato tutto così Crans Montana le immagini mai viste prima sull’incendio del Constellation

Un video mai visto prima mostra le prime fiamme dell’incendio al Le Constellation di Crans-Montana, causato da un corto circuito. Le immagini catturano i momenti iniziali del rogo di Capodanno, mentre le fiamme si diffondono rapidamente tra i tavoli del locale. La procura di Sion analizza ora quel filmato per capire cosa abbia scatenato l’incendio. La registrazione rivela dettagli sconosciuti sulle prime fasi dell’incendio e la sua propagazione.

I primi 18 secondi del rogo di Capodanno al Le Constellation di Crans-Montana sono ora al centro dell’inchiesta con un video inedito entrato nel dossier della procura di Sion. Le immagini mostrano l’istante in cui una candela pirotecnica legata a una bottiglia tocca la schiuma fonoassorbente del soffitto, che prende fuoco quasi subito. È il punto d’origine della tragedia che ha sconvolto la Svizzera. Nel filmato si vede la cameriera, identificata come Cyanne, sulle spalle di un collega durante la sfilata con le bottiglie di Champagne. Il gesto dura un attimo, il locale resta immerso nella musica e nessuno si accorge subito delle fiamme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Così è iniziato l’incendio di Crans-Montana, le immagini inedite: la sfilata con le scintille e le fiamme rapidissime nel Constellation – Il videoUn video di 18 secondi mostra come un corto circuito abbia provocato l’incendio al Constellation di Crans-Montana, causando la tragedia che ha portato alla morte di 41 persone e al ferimento di molte altre.

Crans - Montana, il mistero delle 11 telecamere del Constellation spente all'1.23 (tre minuti prima dell'incendio) e "le immagini irrecuperabili"Le indagini sulla tragedia al bar Le Constellation di Crans-Montana si focalizzano su un dettaglio: alle 01:23, le undici telecamere interne hanno smesso di registrare, tre minuti prima dell’incendio che ha causato 40 vittime e numerosi feriti.

Strage di Crans-Montana, il giallo delle telecamere: smettono di registrare 3 minuti prima dell’ince

