dynamic space operations la risposta usa alla sfida di cina e russia

L'aumento delle attività spaziali militari è legato alla crescente competizione tra Stati Uniti, Cina e Russia, che cercano di consolidare il controllo delle orbite. Questa escalation deriva dalle tensioni geopolitiche e dall’uso sempre più diffuso di satelliti per scopi militari e di sorveglianza. Le nazioni investono risorse per sviluppare tecnologie avanzate e mantenere il predominio nel settore spaziale. La corsa allo spazio si fa sempre più intensa e complessa.

È ormai noto di come lo spazio sia passato dall’essere considerato un santuario strategico intoccabile ad un vero e proprio dominio di conflitto più o meno ibrido. In questo nuovo contesto, la United States Space force vero e proprio motore dell’innovazione dottrinale militare occidentale, ha avviato un ripensamento radicale sul modo in cui progetta e impiega le proprie capacità orbitali. Il concetto chiave che ha sviluppato è denominato Dynamic space operations (Dso) ovvero operazioni spaziali dinamiche, capaci di introdurre flessibilità, manovra e sorpresa in un ambiente generalmente “kepleriano”, cioè prevedibile. 🔗 Leggi su Formiche.net

China has completed one of its most complex space tests to date. On Wednesday, the country successfully carried out a low-altitude demonstration and verification flight test of its Long March-10 carrier rocket, along with a maximum dynamic pressure abort test - facebook.com facebook