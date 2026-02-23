Dybala via dalla Serie A? L’ex Juve è in contatto con quel club estero la Roma non molla per il rinnovo | il punto

Paulo Dybala, in scadenza di contratto, valuta l’ipotesi di lasciare la Roma e tornare in Argentina, con il Boca Juniors come possibile destinazione. La trattativa tra l’attaccante e il club sudamericano sta avanzando, mentre la società giallorossa cerca di convincerlo a firmare un rinnovo. La decisione finale dipende dagli sviluppi delle prossime settimane, mentre Dybala tiene aperte diverse opzioni per il suo futuro.

© Juventusnews24.com - Dybala via dalla Serie A? L’ex Juve è in contatto con quel club estero, la Roma non molla per il rinnovo: il punto

Dybala via dalla Serie A? L’ex Juve, in scadenza di contratto, valuta l’addio alla Roma e un clamoroso trasferimento al Boca Juniors in estate. Il futuro di  Paulo Dybala  continua a catturare l’attenzione mediatica. L’ex numero dieci della  Juventus  sta vivendo mesi cruciali per definire i prossimi passi della sua carriera. Il giocatore, che ha lasciato un ricordo bellissimo nei sostenitori della  Vecchia Signora,  ha il proprio vincolo contrattuale in scadenza a giugno. Questa situazione ha acceso i riflettori del calciomercato. Secondo le indiscrezioni diffuse dal noto giornalista  Matteo Moretto,  il giocatore è attualmente in contatto diretto con il Boca Juniors. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

