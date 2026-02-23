Duplantis inarrestabile | 6,06 m al debutto stagionale

Armand Duplantis ha stabilito un nuovo record con un salto di 6,06 metri al suo primo appuntamento stagionale, dimostrando di essere ancora in forma. La gara si è svolta a Clermont-Ferrand, dove il campione ha superato facilmente la quota prevista, lasciando il pubblico senza parole. La sua performance sottolinea la crescita in vista delle prossime competizioni internazionali. La stagione si apre con un risultato che fa già parlare di sé.

All'esordio stagionale sui salti con l'asta, Armand "Mondo" Duplantis, primatista mondiale della specialità, ha confermato ancora una volta il suo straordinario livello con una prestazione di spicco a Clermont-Ferrand. Al meeting All Star Perche, parte del circuito indoor internazionale, il saltatore svedese ha superato quota di 6,06 metri, segnando la migliore prestazione mondiale stagionale e dimostrando di essere già competitivo nonostante qualche difficoltà fisica nei giorni precedenti. La sua gara ha catturato l'attenzione degli appassionati di atletica e lanciato segnali di grande forma in vista delle principali competizioni della stagione.