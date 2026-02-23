Dumfries Inter l’olandese è pienamente recuperato! Altro allenamento in gruppo

Dumfries ha partecipato a un allenamento di gruppo, confermando il suo pieno recupero dopo l'infortunio. La causa è il suo impegno costante nel percorso di riabilitazione, che ha portato a questa ripresa. Il difensore ha mostrato sicurezza e buona forma, lavorando con i compagni senza limiti. La sua presenza in campo rafforza le aspettative per le prossime partite. La squadra si prepara con entusiasmo per le sfide imminenti.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il quartier generale dei nerazzurri respira un’aria di ritrovata fiducia. La notizia che tutti i tifosi della Beneamata aspettavano è finalmente ufficiale: Denzel Dumfries, il potente e instancabile treno della fascia destra olandese, è pienamente recuperato. Dopo un periodo di stop che aveva limitato le rotazioni sulle corsie esterne, il calciatore ha svolto l’ intero allenamento in gruppo anche oggi dopo ieri, dimostrando di aver smaltito i problemi fisici che lo avevano tenuto ai box nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo per la sfida alla JuventusDenzel Dumfries torna in gruppo dopo tre mesi di stop.

Dumfries in gruppo, può essere convocato per Inter Bodo: questa la possibile gestione dell’olandeseDumfries si aggrega alla squadra dopo aver superato un problema muscolare, una scelta che potrebbe portarlo a essere convocato per la partita contro Bodo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter, Dumfries, finalmente! Chivu ritrova l'olandese, in gruppo anche Calhanoglu; Inter, Dumfries sul rientro: Sono nella fase finale del recupero; Chivu su Bastoni: Ci ha messo la faccia, ha chiesto scusa. Gli fa onore; Inter, in attesa di Lautaro novità per Zielinski e Frattesi. E Dumfries...

Inter, quando torna Dumfries dall’infortunio: ecco la dataTiene banco l'infortunio di Dumfries in casa Inter. Il terzino olandese è ormai pronto a far ritorno in campo dopo il lungo infortunio. fantamaster.it

Infortuni Inter, sprint di Dumfries e Zielinski: il punto sui nerazzurriIl punto sugli infortunati dell'Inter, le condizionidi Zielinski e Dumfries: attenzione alle condizioni dei due nerazzurri ... spaziointer.it

L' #Inter si prepara a sfidare il #BodoGlimt. #Dumfries corre verso la convocazione, #Calhanoglu a parte x.com

"Dumfries sarà completamente a disposizione", questo l'annuncio di Cristian Chivu nel post partita di Lecce-Inter che ha trovato conferma nei fatti L'esterno olandese si è fatto male lo scorso 9 novembre contro la Lazio, a distanza di 3 mesi e mezzo è finalme - facebook.com facebook