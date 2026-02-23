Dumfries il ritorno | potrebbe essere convocato già domani con il Bodo

Denzel Dumfries potrebbe rientrare già domani contro il BodøGlimt, dopo aver recuperato dall’infortunio. La causa è il miglioramento delle sue condizioni fisiche, che ha portato il team medico a valutare la possibilità di convocarlo. Il difensore olandese si sta allenando con intensità e potrebbe essere una valida opzione per la partita. La decisione finale arriverà nelle prossime ore.

Buone notizie per l’Inter in vista del ritorno contro il BodøGlimt. Denzel Dumfries è sempre più vicino al rientro. Come anticipato da Cristian Chivu nel post-partita di Lecce, l’esterno olandese ha svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo e potrebbe essere convocato per la sfida di domani sera a San Siro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è escluso che il numero 2 nerazzurro possa figurare nella lista dei disponibili. Ovviamente non si parla ancora di un rientro dal primo minuto: l’idea sarebbe quella di portarlo in panchina, permettendogli di riassaporare il clima partita e tornare gradualmente all’interno delle dinamiche del gruppo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dumfries in gruppo, può essere convocato per Inter Bodo: questa la possibile gestione dell’olandeseDumfries si aggrega alla squadra dopo aver superato un problema muscolare, una scelta che potrebbe portarlo a essere convocato per la partita contro Bodo.

