Duecento atleti di tutte le età protagonisti al Giocagin al PalaBitossi

Il torneo “Giocagin” al PalaBitossi coinvolge duecento atleti di tutte le età, spinti dall’entusiasmo di tornare a gareggiare dopo due anni di sospensione. La causa principale è la ripresa delle attività sportive, che ha permesso di riunire sportivi di diverse generazioni in un’unica manifestazione. I partecipanti si sfidano in diverse discipline, mentre gli organizzatori puntano a rafforzare il senso di comunità e di solidarietà. La giornata si conclude con premi e sorrisi per tutti.

"Un appuntamento che abbiamo riproposto quest'anno per la seconda volta, dopo lo stop dovuto alla pandemia. E che si pone un duplice obiettivo: dare ai giovani, e non solo, un luogo dove esibirsi e mostrare i propri progressi sul piano sportivo e dare modo di inviare un messaggio di solidarietà, devolvendo l'incasso in beneficenza. Siamo soddisfatti di come si è svolta anche questa edizione". Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa, ha tracciato un primo bilancio dell'edizione 2026 di " Giocagin ", in scena ieri al palazzetto dello sport. Tante le libere esibizioni di ginnastica, danza, arti marziali e attività motorie varie per anziani, adulti e bambini, con circa 600 spettatori ad applaudire.

