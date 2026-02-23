Due stadi e due palazzetti? Quale sarà il futuro degli impianti sportivi a Napoli

La decisione di ristrutturare e ampliare gli impianti sportivi nasce dall'esigenza di migliorare le strutture e accogliere più eventi. Il progetto prevede la costruzione di due nuovi stadi e di due palazzetti, con l’obiettivo di offrire spazi più moderni e funzionali. La scelta mira anche ad attrarre squadre e pubblico, rafforzando la scena sportiva cittadina. I lavori potrebbero partire entro l’anno, portando cambiamenti concreti nel panorama sportivo napoletano.

In una città capitale europea dello sport nel 2026 e sempre più abituata a ospitare grandi eventi sportivi e non, il bisogno di impianti di livello internazionale si fa sempre più impellente Due stadi e due palazzetti. Potrebbe essere questo lo scenario, nella migliore e più ottimistica delle ipotesi, davanti al quale potrebbe ritrovarsi in un futuro prossimo (si spera non troppo lontano) la città di Napoli. In una città capitale europea dello sport nel 2026 e sempre più abituata a ospitare grandi eventi sportivi e non, il bisogno di impianti di livello internazionale Il Napoli Basket sogna l'Eurolega, la Nba Europe e una nuova arena per il futuro: le parole di Rizzetta al media americano Napoli, il nuovo trucco dei parcheggiatori abusivi per evitare le multe: dai biglietti riciclati ai falsi permessi invalidi 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Dazn e Abb puntano i riflettori sul futuro degli impianti sportivi con "Stadi 5.0"

Stadi Serie A: novità per Cagliari e Napoli! Dallo stand-by al modello Maracanà, cosa sta succedendo per i due impiantiLe due squadre sono al centro di una corsa contro il tempo per rinnovare e migliorare i loro stadi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lazio, ecco il progetto Flaminio: Due stadi in uno per la città di Roma. Cinquantamila posti, obiettivo 2031. Così saremo immortali; Alta cucina negli stadi di Serie A: gli esempi Cerea ed Emanuele Scarello; Palermo, sullo stadio Barbera le alternative del City Group sono due; Serie A Women Athora – Inter-Roma da non perdere: all’Arena Civica c’è in palio mezzo scudetto. La Juventus riparte dalla Ternana Women.

Anna Scavuzzo: Due stadi vicini? Una suggestione surrealefarebbe male al quartiereSalvare il Meazza e avere due stadi vicini, per il presidente del Senato Ignazio La Russa potrebbe essere la missione del futuro sindaco di Milano. A escludere l’ipotesi è la vicesindaca Anna Scavuzzo ... milano.repubblica.it

Due stadi vicini a Milano? La vicesindaca: Suggestione di La Russa che crea confusioneLa vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, regista dell’operazione di vendita di San Siro, ha parlato a La Repubblica della questione legata allo stadio che passerà in mano a Inter e Milan. A partire da ... tuttomercatoweb.com

L’Urbe dei Due Stadi: Tra l’Avanguardia di Pietralata e il “Remake” del Flaminio #ASRoma x.com

Lazio, ecco il progetto Flaminio: «Due stadi in uno per la città di Roma. Cinquantamila posti, obiettivo 2031. Così saremo immortali». Già consegnato al Comune di Roma, il piano del club biancoceleste è stato svelato dal quartier generale della società alle 10. - facebook.com facebook