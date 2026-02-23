Due mesi senza tracce | Giuseppe 59 anni scomparso a Roma

Giuseppe Carrivale, 59 anni, è scomparso da due mesi a Roma dopo aver lasciato il suo appartamento senza lasciare messaggi. La sua scomparsa si è verificata in un giorno speciale, il suo compleanno, che ora acquista un significato particolare per la famiglia. Gli amici hanno notato che non ha più risposto alle chiamate e alle email. Le ricerche continuano, mentre nessuna traccia concreta permette di capirne le ragioni.

Giuseppe Carrivale, 59 anni, è scomparso da due mesi a Roma. La sua famiglia lancia un appello nel giorno del suo compleanno, sperando in un segnale che possa riportarlo a casa. L’uomo, alto 1,55 metri e con i capelli brizzolati, è stato l’ultima volta il 24 dicembre 2025 nella zona della Giustiniana. La sua scomparsa ha lasciato i familiari in uno stato di angoscia costante, soprattutto in occasione del suo compleanno, che cade proprio oggi. Giuseppe Carrivale è descritto come un uomo di corporatura esile, con un peso di circa 50 chili. Ha gli occhi castano chiaro e una barba ben curata. Una caratteristica distintiva è la vitiligine, che gli ha lasciato macchie bianche sul volto, sul corpo e sugli arti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

