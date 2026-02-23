Due giovani aggrediti dal ' branco' | minorenne finisce in ospedale

Una rissa tra un gruppo di ragazzi ha portato all’aggressione di due giovani lungo viale Europa a Mondragone, ieri sera. La causa sembra essere stata una lite scoppiata tra alcuni amici, poi degenerata in violenza. Un minorenne è finito in ospedale dopo essere stato colpito ripetutamente, mentre un altro è riuscito a scappare. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili.

Il 17enne di Portico di Caserta e il 19enne di Macerata Campania stavano passeggiando quando sono stati offesi e poi colpiti da alcuni ragazzi. Indagini in corso per appurare le cause e l'identità dei violenti Due giovani aggrediti in strada dal ‘branco’. È accaduto nella serata di ieri, 22 febbraio, a Mondragone, lungo viale Europa, all’altezza dell’incrocio con via Kennedy. Due giovani sono stati aggrediti senza apparente motivo da alcuni ragazzi dileguatisi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Vittime dell’episodio un 17enne di Portico di Caserta e un 19enne di Macerata Campania. I due amici stavano passeggiando quando, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbero stati dapprima ingiuriati e poi colpiti con calci e pugni da alcuni ragazzi mai visti prima. 🔗 Leggi su Casertanews.it

