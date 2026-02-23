Due fermati per omicidio a Cornelia | vittima accoltellata in strada

Un uomo è stato accoltellato a morte nel quartiere di Cornelia, a Roma, durante un’aggressione avvenuta in strada. La causa è un litigio scoppiato tra i due, che ha portato alla spirale di violenza. La vittima è stata presa di mira in un’area frequentata da passanti, mentre i sospetti sono stati fermati poco dopo. Le forze dell’ordine indagano sulle ragioni dell’episodio e sui dettagli dell’aggressione.

Omicidio a Cornelia: accoltellato in pieno giorno, due fermati Un uomo è stato accoltellato a morte in pieno giorno a Cornelia, nel quartiere romano di piazza San Giovanni Battista de La Salle. L'aggressione è avvenuta intorno alle 13:45 di domenica 22 febbraio, sotto i portici davanti al supermercato Pewex. La vittima, uno straniero ancora non identificato perché privo di documenti, è morta poco dopo l'aggressione nonostante i soccorsi. Due persone sono state fermate dai carabinieri, mentre le indagini sono in corso per individuare eventuali complici. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno udito le urla di dolore della vittima.

Roma, omicidio dopo una lite tra stranieri in zona Cornelia: due i fermatiUn uomo straniero è stato ucciso durante una lite tra cittadini stranieri vicino al supermercato Pewex in Circonvallazione Cornelia, a Roma.

Omicidio a Cornelia, accoltellato da una banda muore in strada. Indagano in carabinieriUn uomo è stato accoltellato da almeno due aggressori in piazza San Giovanni Battista della Salle, a Cornelia, causando la sua morte in strada.

Omicidio a Roma, uomo accoltellato a morte in zona Aurelia. Due fermatiL’aggressione letale a colpi di arma da taglio al costato in piazza San Giovanni Battista della Salle. La posizione dei due fermati è ora al vaglio degli inquirenti ... quotidiano.net

Roma, omicidio dopo una lite tra stranieri in zona Cornelia: due i fermatiPattuglie della polizia locale di Roma in un'immagine d'archivio (foto LaPresse/Cecilia Fabiano)Pattuglie della polizia ... msn.com

Roma, omicidio dopo una lite tra stranieri in zona Cornelia: due i fermati La posizione di due persone è al vaglio dei Carabinieri - facebook.com facebook

