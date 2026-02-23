Due amici aggrediti a calci e pugni a Mondragone 17enne finisce in ospedale | caccia al branco

Un episodio violento a Mondragone ha coinvolto due amici, che sono stati colpiti a calci e pugni da un gruppo di giovani. La lite è scoppiata per motivi ancora da chiarire, lasciando uno dei ragazzi ferito e ricoverato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e cercando di individuare i responsabili dell'aggressione. La caccia al branco è in pieno svolgimento.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di identificare il gruppo che ha aggredito i due amici in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it Calci e pugni in strada dopo la serata nel locale, due giovani teatini aggrediti dal brancoNella notte di domenica 25 gennaio, due giovani di Chieti sono stati vittime di un'aggressione in strada a Civitanova Marche. Due giovani aggrediti dal 'branco': minorenne finisce in ospedaleUna rissa tra un gruppo di ragazzi ha portato all’aggressione di due giovani lungo viale Europa a Mondragone, ieri sera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Cagliari, aggressione con mannaia e spranga al circolo Buddha Amici: due in carcere; Aggressione con mannaia fuori dal circolo Buddha Amici: due arresti; Roma, il funzionario del Ministero aggredito a Termini ha perso la memoria: altri due arresti; Picchia e accoltella due 18enni dopo aver consumato droga in casa: arrestato un 17enne. #Napoli- Minore al volante con altri due amici. I Carabinieri li fermano con congegni elettronici per rubare auto. #Cronaca #Giovani #Minori #Carabinieri #Denunce #NanoTV - facebook.com facebook