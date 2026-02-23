Droni sulla Valle via Atenea in festa e mercatini raddoppiati | così cambia il Mandorlo in fiore

Droni sulla Valle, via Atenea in festa e mercatini raddoppiati: questa situazione deriva dall’arrivo di nuove tecnologie e dall’aumento di visitatori. La 78esima edizione del Mandorlo in fiore si allarga oltre gli spettacoli tradizionali, coinvolgendo l’intero centro storico come scena live. Sono stati introdotti eventi innovativi e spazi dedicati ai mercatini, attirando più famiglie e appassionati. La città si prepara a vivere un’edizione più vivace e partecipata, con molte novità in programma.

La 78esima edizione del Mandorlo in fiore non sarà soltanto un cartellone di spettacoli. Sarà una macchina organizzativa diffusa con il centro storico trasformato in palcoscenico e una serie di novità pensate per ampliare la partecipazione e consolidare l’impatto economico sulla città. Il momento simbolico resterà l’accensione del tripode dell’amicizia al Tempio della Concordia, ma quest’anno l’avvio ufficiale sarà accompagnato da uno spettacolo di droni che illuminerà il cielo della Valle dei Templi. Le coreografie aeree, con messaggi dedicati alla pace e alla tradizione culturale agrigentina, partiranno alle spalle del tempio e segneranno l’inizio della settimana di festa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Mandorlo in fiore 2026: c'è il bando per mercatini e street foodÈ aperto il bando per i mercatini e lo street food di Mandorlo in Fiore 2026 ad Agrigento.

Mandorlo in Fiore, presentata alla Bit la 78esima edizione della festa: i gruppi e il programmaOggi a Milano è stata presentata ufficialmente la 78esima edizione del Mandorlo in Fiore.

