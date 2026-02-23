Dramma in campagna | carabiniere in pensione muore in un fondo agricolo

Un carabiniere in pensione di 83 anni ha perso la vita mentre lavorava nei campi vicino alla sua casa, a causa di un incidente avvenuto in un fondo agricolo tra Ogliastro Cilento e Prignano Cilento. L’uomo stava svolgendo alcune attività di manutenzione quando si è verificato il tragico evento. Nessuno sa ancora cosa abbia causato l’incidente, ma i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini.

La vittima, secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore mentre si trovava alla guida di una macchina agricola, finendo poi al suolo Tragedia nelle campagne al confine tra Ogliastro Cilento e Prignano Cilento: un carabiniere pensionato di 83 anni ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori agricoli, in un fondo vicino alla propria abitazione. La vittima, secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore mentre si trovava alla guida di una macchina agricola, finendo poi al suolo. Sul posto, intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e una automedica della Croce Rossa di Capaccio Paestum, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare.