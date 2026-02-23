Dragons che peccato Vince Montevarchi
Montevarchi resta ancora una volta indigesta ai Dragons, sconfitti in casa dai valdarnesi, loro storica bestia nera, per 87-81. C’è voluto però un supplementare per decidere questa sfida tiratissima. La squadra di coach Edoardo Banchelli paga oltre che un over time in negativo, soprattutto un terzo quarto non giocato al meglio, come evidenzia il parziale appannaggio degli ospiti con un perentorio 24-6. Nonostante la battuta d’arresto i Dragons conservano la seconda posizione in classifica, alle spalle dell’Union Basket che allungano però il proprio vantaggio di due lunghezze, a seguito del successo ottenuto a Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
