dragons che peccato vince montevarchi

Il risultato della partita tra Dragons e Montevarchi deriva dalla buona difesa degli ospiti, che hanno limitato le incursioni dei padroni di casa. Montevarchi ha mantenuto un vantaggio costante nel quarto finale, grazie a un canestro decisivo a pochi secondi dalla fine. I Dragons hanno tentato la rimonta, ma non sono riusciti a recuperare il divario. La squadra di casa ha concluso con un punteggio di 87-81, segnando un'altra sconfitta contro i valdarnesi.