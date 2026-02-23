Dove vedere in tv la Champions League di calcio 2026 | orari partite 24-25 febbraio programma streaming

La Champions League torna in tv con le partite di ritorno dei playoff, che decidono quali squadre accedono agli ottavi. La competizione riprende dopo una pausa di una settimana, e le gare si giocano il 24 e 25 febbraio. Le squadre cercano di conquistare un biglietto per la fase successiva, affrontando sfide decisive sui campi europei. Gli appassionati possono seguire le partite in diretta streaming o in tv, mentre si avvicina il momento della qualificazione.

La Champions League è pronta a tornare in scena. Dopo una settimana di pausa, è il momento delle gare di ritorno dei playoff, che mettono in palio 8 pass per la sistemazione definitiva delle squadre agli ottavi di finale della massima competizione europea calcistica. Ci si gioca il tutto per tutto fra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, con anche le squadre italiane in campo: l’Inter a San Siro dovrà cercare di ribaltare il 3-1 subito in Norvegia contro il BodoGlimt, mentre Juventus e Atalanta, anche loro in casa, saranno chiamate all’impresa contro Galatasaray (5-2 vittoria dei turchi a Istanbul) e Dortmund (2-0 l’affermazione dei tedeschi in Germania). 🔗 Leggi su Oasport.it

