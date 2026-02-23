Doppio titolo in Fisica proclamato il primo dottore magistrale del programma Mainz-Pisa

Il primo studente a ottenere il doppio titolo in Fisica tra Mainz e Pisa ha conseguito la laurea magistrale, grazie allo scambio tra le due università. La sua laurea rappresenta un passo importante nella collaborazione tra le istituzioni, che permette agli studenti di studiare in ambienti diversi e arricchire le proprie competenze. La laurea è stata conferita ufficialmente durante una cerimonia presso l’ateneo pisano. Ora, si attende di vedere come questa esperienza influenzerà il suo percorso professionale.

Pisa, 23 febbraio 2026 - È stato proclamato dottore magistrale in Fisica il primo studente che ha completato il programma di doppio titolo Mainz-Pisa, promosso dalla Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) e dall'Università di Pisa. A raggiungere questo importante traguardo è Lapo Moggi, che conclude così ufficialmente il percorso integrato tra i due atenei. Attivo dall'anno accademico 20232024, il programma offre agli studenti della laurea magistrale in Fisica l'opportunità di seguire un percorso formativo condiviso tra Pisa e Mainz. Al termine degli studi, i partecipanti conseguono un titolo congiunto rilasciato da entrambe le università: il certificato della JGU viene emesso in tedesco e inglese, mentre quello dell'Università di Pisa in italiano e inglese.