Dopo le Olimpiadi…I Mondiali! Gli sport invernali che avranno la rassegna iridata tra marzo e maggio

Le competizioni di sport invernali si intensificano con i Mondiali di marzo e maggio, subito dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La scelta di organizzare le gare a breve distanza dai Giochi permette agli atleti di mantenere alta la tensione e ai tifosi di seguire da vicino le imprese dei campioni. Le discipline sul ghiaccio, come lo short track e lo slittino, preparano le sfide più attese dell’anno, che attirano grande attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

Al termine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non si ferma il calendario degli eventi internazionali, ed alcuni sport avranno le rassegne iridate a breve distanza dai Giochi: saranno gli sport del ghiaccio a disputare i Mondiali a poche settimane dal torneo olimpico. Si inizierà nel fine settimana con lo speed skating, che però assegnerà i titoli sprint ed allround, mentre la settimana successiva si terrà la rassegna iridata dello short track. A fine marzo sarà la volta del pattinaggio artistico, ma nel frattempo toccherà anche al curling. Il torneo femminile si terrà a metà marzo, mentre quello maschile si giocherà a cavallo tra marzo ed aprile, infine il doppio misto andrà in scena tra aprile e maggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’unico sport delle Olimpiadi Invernali che non ammette le donne rischia di perdere anche gli uominiLa combinata nordica torna a far discutere.

Calendario sport 2026: tutti gli eventi mese per mese. Olimpiadi Invernali, Mondiali di calcio e raffica di EuropeiIl calendario sportivo del 2026 si presenta ricco di appuntamenti importanti, tra cui le Olimpiadi Invernali, i Mondiali di calcio e numerosi Europei.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Uno stadio dell’hockey in Fiera a Milano-Rho dopo i Giochi olimpici; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il mattone resterà un investimento vincente dopo i Giochi?; Dove finirà il braciere olimpico dell'Arco della Pace dopo le Olimpiadi?; Fiamma perpetua | La nuova occasione di Milano, proposte per il futuro dopo le Olimpiadi.

Federica Brignone al J-Medical: le sue condizioni dopo i due ori alle Olimpiadi invernaliLa campionessa azzurra è stata travolta dall'affetto dei fan presenti davanti alla struttura e ha risposto con un grande sorriso. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Olimpiadi, Michela Moioli: L’orgoglio di due medaglie in casa dopo la sofferenza del CovidLa campionessa di snowboard cross: Da bergamasca di Alzano Lombardo è un motivo in più essere fieri di quello che ora si è fatto vedere al mondo ... milano.repubblica.it

Dopo 16 giorni intensi di competizioni, medaglie e momenti memorabili, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si concludono #Milano #Olimpiadi x.com

Dopo 16 giorni intensi di competizioni, medaglie e momenti memorabili, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si concludono - facebook.com facebook