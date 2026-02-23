Dopo l' arresto di Andrea William ha detto | Non ho l’umore giusto per guardare film

Andrea è stato arrestato, e questa situazione ha influenzato il suo amico William, che ha dichiarato di non sentirsi in vena di guardare film. William ha aggiunto che, nonostante tutto, bisogna restare calmi e continuare a vivere normalmente. La frase richiama il celebre motto della regina Elisabetta, che invita a mantenere la calma in momenti difficili. La scena si svolge in un ambiente domestico, dove la tensione si fa sentire.

«M antieni la calma e vai avanti» ovvero il famoso Keep calm and carry on della regina Elisabetta e di tutti i suoi avi. Un motto perfettamente dimostrato ieri sera da William e Kate, arrivati sorridenti ai premi cinematografici Bafta 2026 di Londra. Ma dietro ai sorrisi rivolti al pubblico, si nascondevano sguardi tesi e pensosi. D’altronde c’era da aspettarselo. L’arresto, giovedì scorso, di Andrea Mountbatten-Windsor sta avendo pesanti ripercussioni per l’intera Royal Family. La mossa di Kate Middleton ai Bafta 2026: un abito “riciclato” per coprire lo scandalo dei Windsor X William e Kate fanno il loro dovere in pubblico, ma la crisi rischia di far cadere la monarchia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Antonio Caprarica: «Dopo l’arresto dell’ex Principe Andrea, Re Carlo dovrebbe abdicare. Solo Kate Middleton e William possono salvare la Corona»Antonio Caprarica sostiene che il recente arresto dell’ex Principe Andrea potrebbe spingere Re Carlo a rinunciare al trono.

“William è furioso con re Carlo, lui e Kate l’avevano messo in guardia ma è stato troppo tollerante con il fratello”: il retroscena dopo l’arresto dell’ex principe AndreaWilliam si arrabbia con re Carlo dopo l’arresto dell’ex principe Andrea, che ha scatenato tensioni tra i membri della famiglia reale.

