Dopo la donazione il cardinale Pizzaballa ringrazia Liberi

Il cardinale Pizzaballa ha scritto una lettera di ringraziamento a Liberi, in seguito a una donazione significativa, motivata dall’impegno dell’associazione nel sostegno ai rifugiati. La missiva, firmata dal Patriarca, sottolinea il valore del contributo e l’apprezzamento per il lavoro svolto sul campo. La donazione è stata consegnata durante un incontro recente, in cui si è discusso delle prossime iniziative. La comunicazione rappresenta un gesto concreto di supporto.