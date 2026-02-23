Dopo la donazione il cardinale Pizzaballa ringrazia Liberi
Il cardinale Pizzaballa ha scritto una lettera di ringraziamento a Liberi, in seguito a una donazione significativa, motivata dall’impegno dell’associazione nel sostegno ai rifugiati. La missiva, firmata dal Patriarca, sottolinea il valore del contributo e l’apprezzamento per il lavoro svolto sul campo. La donazione è stata consegnata durante un incontro recente, in cui si è discusso delle prossime iniziative. La comunicazione rappresenta un gesto concreto di supporto.
Con grande emozione l’associazione Liberi, ha ricevuto una lettera ufficiale dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, firmata dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca dei Latini, che esprime il suo personale ringraziamento per la donazione di 1.200 euro, raccolti nella nostra città a sostegno delle emergenze in Terra Santa, in particolare nella Striscia di Gaza, grazie ai banchetti promossi nei mesi scorsi. Lo spiega Massimo Trespidi, consigliere comunale e presidente di Liberi. «Un gesto semplice, nato dal cuore dei nostri volontari e dei cittadini, che si è trasformato in un segno concreto di vicinanza a chi vive momenti di grande difficoltà», commenta Trespidi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Il cardinale Pizzaballa è tornato a Gaza, l’annuncio dopo la promessa di tornare nella sua parrocchia per il NataleIl cardinale Pierbattista Pizzaballa torna a Gaza, mantenendo la promessa di visitare la sua comunità per il Natale.
Pizzaballa ringrazia Bordonchio per la collettaIl cardinale Pierbattista Pizzaballa ha scritto a don Enzo Gobbi per ringraziare la comunità di san Martino di Bordonchio, dopo che hanno raccolto 3 mila euro per i progetti in Terra Santa.
