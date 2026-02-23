dopo la chiusura di bluepoint games gli account social di sony vanno in silenzio stampa

La chiusura di Bluepoint Games ha spinto Sony a bloccare temporaneamente le comunicazioni sui suoi profili social ufficiali. La decisione, presa per gestire la situazione, ha portato a un’interruzione delle interazioni con i fan e gli utenti. Le pagine di PlayStation non pubblicano aggiornamenti da alcuni giorni, lasciando molti utenti senza risposte ufficiali. La pausa nelle comunicazioni continua mentre si attendono eventuali annunci ufficiali.

Dopo la chiusura di Bluepoint Games, Sony avrebbe dato indicazione ai principali account social globali di PlayStation di entrare in una sorta di silenzio stampa. I profili internazionali su X e Facebook non pubblicano contenuti dal 19 febbraio, mentre le diramazioni regionali – come PlayStation UK o PlayStation Italia – hanno continuato con post programmati solo fino al 21 febbraio, e comunque con un’attività ridotta. Il blocco supera ormai le 72 ore dall’annuncio che ha scosso la community. Una scelta che appare tutt’altro che casuale. La decisione arriva dopo una reazione estremamente negativa alla chiusura di Bluepoint Games, studio noto per i remake di Demon’s Souls e Shadow of the Colossus. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Sony: 70 dipendenti a rischio dopo la chiusura di Bluepoint Games.Sony ha deciso di chiudere Bluepoint Games, lo studio texano noto per i suoi remake, a marzo 2026.

Sony è “fiduciosa della direzione presa” dai PlayStation Studios e spiega la chiusura di Bluepoint GamesSony ha deciso di chiudere Bluepoint Games, una mossa che ha sorpreso molti appassionati di videogiochi.

