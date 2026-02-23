Dopo il maltempo lo stato di calamità | solo a Ronciglione 12 milioni di euro di danni

Il maltempo ha causato danni per 12 milioni di euro a Ronciglione, provocando uno stato di calamità. La forte pioggia e le alluvioni hanno colpito gravemente il territorio, costringendo le autorità a intervenire rapidamente. Durante le giornate più critiche, i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza sono stati intensi. Il sindaco Mengoni sottolinea come la comunità si sia subito mobilitata per affrontare l’emergenza. La ricostruzione richiederà ancora tempo e risorse.

La richiesta del Comune alla Regione Lazio per rimettere in sicurezza il territorio. Parallelamente si muove anche al Provincia di Viterbo "Ronciglione non si è mai fermata". Il sindaco Mario Mengoni commenta la fase operativa avviata dopo aver gestito l'emergenza maltempo sul campo durante le giornate critiche tra il 10 e il 14 febbraio. L'amministrazione ha formalizzato atti fondamentali per il futuro del territorio, tra cui la delibera con cui è stato richiesto ufficialmente alla Regione Lazio "lo stato di calamità naturale e di emergenza".?Gli uffici del Comune di Ronciglione hanno lavorato per mappare le criticità e la "Relazione tecnica e quantificazione danni" ha fissato la stima complessiva degli interventi necessari a più di 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Maltempo in Sicilia, Schifani dichiara lo stato di emergenza: danni per 740 milioni di euroIn Sicilia, il ciclone Harry ha provocato ingenti danni, stimati in circa 740 milioni di euro. Chiede lo stato di calamità naturale a Frosinone dopo il maltempo: in 14 ore la pioggia di un meseFrosinone ha subito ingenti danni a causa delle intense piogge che, in 14 ore, hanno eguagliato le precipitazioni di un intero mese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Maltempo in Francia, disagi ad Angers dopo lo straripamento del Maine; Maltempo, piogge e mareggiate sull'Italia, allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 06:14; Video: Maltempo in Francia, disagi ad Angers dopo lo straripamento del Maine; Il maltempo ha le ore contate: a Milano sta per scoppiare un anticipo di primavera. Salvini: dopo lo Schifani bis un governatore della Lega in Sicilia. Maltempo? Stanziato il primo miliardoOggi il presidente della Sicilia Schifani ha dato il via libera ad una scelta che da Ministro ho fatto sull’Autorità portuale della Sicilia occidentale, nella persona di Annalisa Tardino. Come govern ... strettoweb.com Dopo settimane di maltempo cambia tutto: cosa succede da questo weekendDal 20 febbraio rimonta l’alta pressione: vento forte fino a venerdì al Centro-Sud, poi weekend stabile con sole e rialzo termico. Nubi su Liguria-Toscana. blogsicilia.it Dopo la pausa per maltempo, i rossoblù tornano davanti al proprio pubblico e dilagano nel secondo tempo, ricordando con commozione un tesserato recentemente scomparso - facebook.com facebook