Dopo il governo il sogno Bologna | l' ascesa sotto le torri di Fratelli d' Italia in meno di 15 anni

Il rapido aumento di Fratelli d’Italia a Bologna deriva dalla crescita dei movimenti giovanili e dal loro ingresso in Parlamento. In meno di 15 anni, il partito ha trasformato risultati elettorali minimi in un consenso sempre più forte tra gli abitanti della città. Questa evoluzione si riflette anche nei quartieri storici, dove le preferenze sono cambiate. La presenza del partito si nota ora più che mai nelle strade e nelle piazze di Bologna.

Dai movimenti giovanili all'approdo in Parlamento. Da risultati elettorali spesso al di sotto di qualunque soglia di sbarramento ad un consenso diventato nel tempo sempre più ampio. È la parabola in salita di Fratelli d'Italia e soprattutto dei suoi fedelissimi della prima ora, tanto nel Paese quanto a Bologna, roccaforte del centrosinistra apparentemente inespugnabile per la coalizione opposta, dove però alle ultime elezioni politiche, dopo una lunga rincorsa, il partito della premier Giorgia Meloni è riuscito a guadagnarsi il secondo gradino del podio tra quelli più votati, dietro naturalmente al Pd (al 33%).