Donne in gioco, laboratorio di improvvisazione teatrale, ha riscosso grande interesse tra le partecipanti, attirate dalla voglia di riscoprire la spontaneità e la gioia di essere se stesse. Durante l’incontro, molte hanno sperimentato l’importanza di lasciarsi andare, di lasciar fluire i pensieri e le emozioni senza paure. Le donne si sono confrontate in un ambiente libero, dove il gioco e la creatività hanno preso il sopravvento. Il pomeriggio si è concluso con sorrisi e nuove energie.

Laboratorio di improvvisazione teatrale al femminile. Un pomeriggio per lasciare andare.Per riscoprire la leggerezza, il piacere di giocare, l’energia viva che nasce quando le donne si incontrano e si concedono di essere semplicemente.loro stesse. Attraverso l’improvvisazione teatrale esploreremo il movimento, la voce, l’ascolto e la connessione con le altre. Non serve esperienza teatrale: serve solo la voglia di mettersi in gioco e di ritrovare quella bambina che dentro di noi non ha mai smesso di ridere. Giochi teatrali semplici e divertentiEsercizi di gruppo per ascolto e fiduciaImprovvisazioni guidate per liberare creatività ed emozioniCondivisione finale per portare a casa energia e leggerezzaBenefici:Ricaricare energia positivaEsprimersi liberamente, senza giudizioRiscoprire il piacere del giocoConnettersi con altre donne in un clima di sostegno e complicità“Donne in Gioco” è un invito a respirare, ridere e sentirsi vive. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

