Donna decapitata a Scandicci il killer costretto a un secondo ricovero nel giorno dell'interrogatorio

Issam Chlih, accusato dell'omicidio di una donna di 44 anni trovata decapitata a Scandicci, è stato portato di nuovo in ospedale durante l'interrogatorio. La causa del ricovero è stata una crisi di salute improvvisa, che ha interrotto la procedura giudiziaria. La sua condizione ha richiesto un secondo ricovero, complicando ulteriormente il procedimento. L'udienza di convalida del fermo è stata temporaneamente sospesa a causa dell'emergenza medica.

Issam Chlih è stato nuovamente trasportato in ospedale nel giorno dell'udienza di convalida del fermo per l'omicidio della 44enne di origini tedesche trovata decapitata a Scandicci. L'uomo era stato portato in carcere, ma una volta lì è apparso gravemente agitato.