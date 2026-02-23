Donazioni che fanno la differenza all’ospedale Moscati

L’associazione Babbà al rum ha consegnato questa mattina un pulsossimetro all’ospedale Moscati di Avellino, a causa dell’impegno del presidente Carmine Tirri. La donazione mira a migliorare le attrezzature nelle unità di Neonatologia e Oncologia Medica, fornendo strumenti essenziali per il monitoraggio dei pazienti. Questo gesto concreto si inserisce in un percorso di sostegno diretto alle strutture sanitarie locali, che si rafforza grazie a iniziative come questa.

Il primo è uno strumento tecnico, indispensabile. In Terapia Intensiva Neonatale il monitoraggio dei parametri vitali non rappresenta un dettaglio, ma una componente essenziale della cura. Disporre di un pulsossimetro idoneo durante la risonanza magnetica significa garantire continuità e sicurezza in una fase particolarmente delicata dell’assistenza ai neonati. I comodini destinati all’Oncologia Medica parlano un linguaggio diverso. Non incidono direttamente sull’atto terapeutico, ma sul tempo della terapia: le ore trascorse in reparto, seduti durante la somministrazione della chemioterapia. Avere accanto un piano d’appoggio non è un elemento accessorio; è una comodità necessaria, capace di restituire un frammento di normalità in un percorso spesso lungo e impegnativo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

