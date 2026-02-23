Donatella Rettore stizzita a LVB sgrida Caterina Balivo | Ci sono anche io la reazione della conduttrice
Donatella Rettore si è arrabbiata durante la registrazione di La Volta Buona perché Caterina Balivo non l'ha presentata correttamente. La cantante, presente in diretta da Sanremo, ha osservato che non le è stata data la stessa attenzione degli altri ospiti. Rettore ha alzato la voce, ricordando che anche lei doveva essere annunciata, e ha chiesto di essere rispettata. La scena ha catturato l’attenzione di chi seguiva la trasmissione.
Giorgia Palmas smentisce la crisi con Filippo Magnini e Caterina Balivo: “Dillo che litigate”, la replica a LVBGiorgia Palmas ha negato pubblicamente le voci di crisi con Filippo Magnini, dopo aver trascorso insieme il weekend in famiglia.
“Il duetto di Dargen D’Amico con Pupo È come vedere duettare Mussolini con Che Guevara” - Donatella Rettore a #LaVoltaBuona #Sanremo2026 x.com
Stai zitto tu Celentano dei poveri! ” Questa battuta di Donatella Rettore, rivolta a Toto Cutugno, resta impressa ancora oggi quando si ripensa a quella famosa lite avvenuta durante Sanremo 1986. Quell’anno, Loretta Goggi era al timone del Festival e tra i conc - facebook.com facebook