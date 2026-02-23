Donatella Rettore stizzita a LVB sgrida Caterina Balivo | Ci sono anche io la reazione della conduttrice

Donatella Rettore si è arrabbiata durante la registrazione di La Volta Buona perché Caterina Balivo non l'ha presentata correttamente. La cantante, presente in diretta da Sanremo, ha osservato che non le è stata data la stessa attenzione degli altri ospiti. Rettore ha alzato la voce, ricordando che anche lei doveva essere annunciata, e ha chiesto di essere rispettata. La scena ha catturato l’attenzione di chi seguiva la trasmissione.

