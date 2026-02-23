Domenico Vecchioni | A Cuba il regime sta agonizzando

Domenico Vecchioni afferma che a Cuba il regime sta perdendo forza e si avvicina a una crisi profonda. La causa di questa situazione, secondo l’ex ambasciatore, deriva dall’instabilità interna e dalla crescente pressione popolare. Vecchioni sottolinea come le tensioni economiche e sociali abbiano alimentato il malcontento tra i cittadini. La sua analisi suggerisce che la transizione verso la democrazia potrebbe essere l’unica soluzione per scongiurare un collasso.

© Laverita.info - Domenico Vecchioni: «A Cuba il regime sta agonizzando»

L’ex ambasciatore a L’Avana: «Trump vuole una transizione graduale alla democrazia, che è l’unica via per evitare disastri. Se i dirigenti rifiutano il dialogo prevarrà la linea dell’intervento militare sostenuta da Rubio». Dal 2005 al 2009, Domenico Vecchioni è stato ambasciatore a Cuba. Quattro anni in cui ha potuto toccare con mano la dittatura castrista, dedicando anche un libro a Raúl Castro. Il rivoluzionario conservatore. Da tempo, circolano parecchie voci attorno a Cuba. C’è chi parla di un’opzione simile a quella che ha portato alla caduta di Nicolás Maduro e chi, invece, è convinto che il Paese cadrà sotto i colpi di un’economia che arranca sempre di più. 🔗 Leggi su Laverita.info Così Trump sta preparando un regime change a Cuba. Lo “stato di guerra” dopo MaduroSecondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’amministrazione Trump avrebbe avviato contatti con figure influenti all’interno del regime cubano, con l’obiettivo di facilitare una transizione politica entro la fine dell’anno. Cuba come il Venezuela? Via alle manovre Usa per sostituire il regimeLe recenti mosse degli Stati Uniti nei confronti di Cuba richiamano le dinamiche viste in Venezuela. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: EX AMBASCIATORE CUBA: RISCHIA ATTACCO USA. (Piero Di Domenico) La scomparsa di Umberto Eco, dieci anni fa, era stata ricordata in tutto il mondo con le immagini del Professore immerso nella labirintica biblioteca della sua casa milanese che si affacciava sul Castello Sforzesco, finita anche nel film di - facebook.com facebook