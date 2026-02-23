Domenico l’ultimo respiro in corsia | il racconto del cappellano del Monaldi

Domenico ha perso la vita in corsia a causa di complicazioni durante il ricovero. La notizia si è diffusa tra amici e familiari, che si sono radunati sotto l’ospedale Monaldi di Napoli per rendere omaggio. Il cappellano del reparto ha raccontato come il paziente abbia affrontato con coraggio le ultime ore. La folla si stringe intorno al dolore, mentre il silenzio si fa sempre più pesante.

È calato il silenzio davanti all’ospedale Monaldi di Napoli, ma il dolore resta. Decine di persone si sono radunate all’esterno del presidio sanitario per un ultimo saluto a Domenico. Il bambino di due anni è morto dopo un lungo e complesso percorso clinico culminato con un trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre. Una battaglia affrontata, come aveva raccontato la madre Patrizia, «da guerriero», fino all’ultimo respiro. (foto Ansa) – CityRumors.it Il piccolo si è spento circondato dai genitori, dai padrini di battesimo e dall’équipe medica che lo aveva seguito in questi mesi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

“Domenico è morto tra le lacrime dei genitori”. Gli ultimi attimi di vita raccontati dal cappellano del Monaldi: “Storia tragica”Il cappellano dell’ospedale Monaldi, padre Alfredo Tortorella, descrive gli ultimi istanti di Domenico, un bimbo di 2 anni e mezzo, morto questa mattina per un arresto cardiaco.

Le ultime ore di vita del bambino con il cuore bruciato, lo straziante racconto del cappellano dell'ospedaleIl bambino con il cuore bruciato è deceduto a causa di gravi ustioni.

