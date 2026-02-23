Domenica al museo tra bilance manifesti e stampe a Campogalliano

"Quanto pesa un litro di metri?" - si chiedeva Bruno Munari. Una domanda impossibile, che fa sorridere e pensare: cosa stiamo misurando? E come? Domenica 1 marzo il Museo della Bilancia raccoglie la provocazione e propone una giornata diversa dal solito. La novità più attesa è l’arrivo di un nuovo manifesto pubblicitario firmato da Achielle Lucien Mauzan per la ditta di bilance La Nazionale. Si tratta di un’opera colorata e d’impatto, che si aggiunge al manifesto già esposto dedicato alla Berkel. Due esempi che raccontano come la grafica pubblicitaria del primo Novecento vedeva la bilancia non solo come strumento tecnico, ma come simbolo di precisione, affidabilità e progresso, rendendola protagonista di immagini vivaci, ironiche e piene di carattere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

