Docenti 23 giorni per entrare nelle GPS | requisiti e scadenze

Il termine di 23 giorni per entrare nelle GPS deriva dalla possibilità offerta ai docenti di presentare domanda tra il 23 febbraio e il 16 marzo 2026. Questa finestra temporale permette ai docenti di aggiornare le proprie graduatorie o di inserirsi per il prossimo biennio scolastico. Molti insegnanti stanno preparando i documenti necessari per rispettare le scadenze e garantirsi un’eventuale supplenza. La procedura si chiude tra poche settimane, quindi è importante agire subito.

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze aprono le porte a nuovi docenti Da oggi, lunedì 23 febbraio 2026, fino al 16 marzo, i docenti possono presentare domanda per aggiornare o inserirsi nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio scolastico 2026-2028. Questa procedura, interamente online, rappresenta un'opportunità cruciale aspira a insegnare nelle scuole italiane, offrendo la possibilità di ottenere supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Le GPS sono suddivise in due fasce: la prima riservata ai docenti abilitati e la seconda per coloro che non hanno ancora conseguito l'abilitazione.