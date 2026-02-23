Diverbio durante lo spritz poi l' uomo la tramortisce di botte | 52enne in carcere

Un diverbio durante un aperitivo ha portato a una violenta aggressione: un uomo di 52 anni ha colpito ripetutamente una donna, causandole gravi ferite. La lite è degenerata in una scena di violenza estrema, con calci, pugni e insulti, e ha costretto la vittima a chiedere aiuto. La polizia ha arrestato l’uomo sul posto, portandolo in cella. La donna è stata soccorsa dai paramedici e portata in ospedale.

Botte, calci, pugni, schiaffi. Offese, minacce, costrizioni e aggressioni: un inferno per una donna a Cannaregio, almeno dal 2024. Il compagno 52enne, già nel mirino delle forze di polizia, è stato arrestato una settimana fa, dopo l'ennesimo episodio brutale nei confronti della donna. L'ha lasciata a terra, dopo averla percossa e lei non era più neanche in grado di rialzarsi in piedi. I carabinieri del nucleo natanti hanno dato esecuzione alla custodia in carcere, emessa dal gip del tribunale di Venezia, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: 52enne picchia moglie e figlia per anni a Reggiolo, botte anche durante la gravidanza

Botte e minacce di morte alla compagna: l'uomo sconterà in carcere quattro anni di reclusioneUn uomo di Sonnino è stato condannato a quattro anni di carcere per aver aggredito e minacciato di morte la propria compagna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Secondo quanto ricostruito, il 37enne sarebbe stato aggredito negli spogliatoi con un calcio e un pugno sferrati dall'attaccante del Barletta Giancarlo Malcore durante un acceso diverbio.L'argentino ha riportato un trauma cranico, l'Afragolese ha però rassicura - facebook.com facebook

Surreale lite durante Atalanta-Napoli in un appartamento a Capodimonte: il marito urla per il rigore negato ai partenopei, la moglie pensa che gli insulti siano rivolti a lei e accoltella il coniuge rischiando ucciderlo. In manette è finita la 35enne x.com