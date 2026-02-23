distribuiti nelle scuole quindicimila assorbenti

E’ tornato nelle scuole empolesi il progetto “Il ciclo non è lusso” nato nel 2021 grazie a una mozione dell’allora maggioranza Pd-Questa è Empoli approvata all’unanimità dal Consiglio comunale e che è diventato strutturale o con l’attuale amministrazione. Anche quest’anno verranno consegnati 15mila assorbenti negli istituti scolastici frequentati da tante studentesse, residenti non solo a Empoli, con il supporto prezioso della società Farmacie Comunali Empoli. Il 16 e il 20 febbraio, le assessore alle pari opportunità Valentina Torrini, alla transizione ecologica, Laura Mannucci e alla scuola, Grazia Pasqualetti, insieme a Luca Bartolesi, amministratore unico Farmacie Comunali Empoli, alla direttrice di Farmacie Comunali 1, Maria Cristiana Ferrara e al direttore generale di Farmacie Comunali Gian Paolo Fallace (nella foto), hanno consegnato la fornitura di assorbenti donata appunto da ‘Farmacie’, cominciando il ‘tour’ dal Virgilio’ e proseguendo nei Comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest poi a Il Pontormo, al Ferraris-Brunelleschi, fino alle scuole paritarie Calasanzio e Santissima Annunziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

