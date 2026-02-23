Distorsione del ginocchio destro e lesione di due legamenti | Gaspar a riposo forzato

Gaspar si ferma dopo una distorsione al ginocchio sinistro avvenuta all’inizio della partita contro l’Inter, che ha causato danni ai legamenti collaterale mediale e crociato posteriore. Il giocatore dovrà stare lontano dal campo per alcune settimane, mentre i medici valutano l’entità dell’infortunio. La sua assenza rappresenta un problema per la difesa del Lecce, che ora cerca soluzioni alternative. La squadra si prepara a gestire questa perdita in vista delle prossime partite.

Il marcatore angolano, nel match contro l'Inter, ha riportato lo stesso infortunio subito all’altra articolazione durante lo scorso campionato quando rientrò in campo dopo due mesi e nove gare LECCE – Il difensore centrale del Lecce Kialonda Gaspar ha rimediato nel primo minuto della gara contro l’Inter una distorsione al ginocchio sinistro con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e lesione parziale di quello crociato posteriore. È questa la diagnosi scaturita dalla risonanza magnetica cui il calciatore è stato sottoposto questa mattina. In combinato disposto come questo, la situazione del crociato posteriore è la più delicata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Jimmy Butler operato al ginocchio destro: stop forzato per la stella dei Miami HeatJimmy Butler è stato operato al ginocchio destro e dovrà fermarsi per un po’.

Confermata solo la distorsione del ginocchio per Di LorenzoGiovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli, ha evitato il peggio dopo l’infortunio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Giada D'Antonio, infortunio al ginocchio in allenamento: l'azzurra si ferma a Milano Cortina 2026 • Sci alpino; Giochi Invernali: si fa male Giada D’Antonio, distorsione al ginocchio e sospetta rottura crociato; Giochi e stagione finiti per Giada D’Antonio: c’è la rottura del crociato; Salta un altro crociato. È di Ambra Pomaré apripista ieri nel gigante Olimpico.

Bologna, ko Bernardeschi: distorsione al ginocchio destro, 3 settimane di stopBrutte notizie, ma anche un sospiro di sollievo per il Bologna di Vincenzo Italiano. Federico Bernardeschi, si legge sul sito ufficiale del club rossoblù, ha accusato nel corso dell’amichevole di ieri ... tuttomercatoweb.com

Bernardeschi fuori tre settimane: distorsione al ginocchio destro. Mercato riaperto?BOLOGNA – Non è la temuta rottura del crociato, ma per Federico Bernardeschi, approdato al Bologna appena due settimane fa con l’ambizione di riconquistare l’azzurro, si prospetta comunque uno stop ... bologna.repubblica.it

#Lazio, distorsione alla caviglia per #Pedro. Infiammazione tendinea al ginocchio per #Gila e all’adduttore per #Basic x.com

É arrivata con il dolore al ginocchio, non camminava più. Non è riuscita a partire perché ha temporeggiato invece di venire subito. Il problema era che la tibia aveva avuto a causa di una piccola distorsione, un blocco in rotazione esterna, tutto questo support - facebook.com facebook