La passione per il fitness ha portato a una svolta improvvisa nella vita di una donna, dopo anni di allenamenti e successi. La causa risiede in un episodio che ha messo in discussione il suo rapporto con la disciplina e il rispetto reciproco. La donna si dice sconvolta per quanto accaduto, sottolineando come la violenza non abbia mai fatto parte del suo percorso. La storia rivela una tensione crescente tra impegno e comportamenti inaspettati.

"Dopo anni di allenamenti, successi e un bellissimo rapporto in palestra e fuori, mi è caduto il mondo in testa". Livia Ghetti, allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati, fucina di talenti e di atlete olimpiche, è finita nell’occhio del ciclone. Una sentenza della Federazione Ginnastica d’Italia che sanziona la società porta alla luce una serie di presunti abusi nei confronti delle ginnaste che le vengono attribuiti e per i quali è in corso un procedimento parallelo davanti al medesimo tribunale sportivo. Accuse che Ghetti respinge con forza, portando come contraltare le tante attestazioni di solidarietà ricevute in queste ore da diversi ambienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: Disciplina, mai violenza. Sono sbalordita; Utopia della realtà; Il talento aiuta, ma servono disciplina e determinazione; Torino, il 7 marzo Guanti alzati, donne in piedi: la boxe celebra il rispetto.

