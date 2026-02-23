Disabilità bonus trasporti fino a 3.000 euro | come fare richiesta

La Città metropolitana di Bologna ha avviato il bando per il bonus trasporti fino a 3.000 euro, per aiutare le persone con disabilità a coprire le spese di spostamento. La causa è il bisogno di favorire l’autonomia lavorativa e sociale. Chi desidera beneficiare del contributo può presentare domanda, seguendo le istruzioni ufficiali. La richiesta si può inviare online o presso gli uffici dedicati, prima della scadenza prevista.