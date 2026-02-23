Disabilità bonus trasporti fino a 3.000 euro | come fare richiesta
La Città metropolitana di Bologna ha avviato il bando per il bonus trasporti fino a 3.000 euro, per aiutare le persone con disabilità a coprire le spese di spostamento. La causa è il bisogno di favorire l’autonomia lavorativa e sociale. Chi desidera beneficiare del contributo può presentare domanda, seguendo le istruzioni ufficiali. La richiesta si può inviare online o presso gli uffici dedicati, prima della scadenza prevista.
Fondi per oltre 270mila euro per rimborsare le spese di trasporto personalizzato sostenute nel 2025. Al via le domande online Il plafond complessivo messo a disposizione ammonta a circa 276 mila euro. Per ogni singolo richiedente che ad esempio utilizza mezzi propri, servizi a pagamento come taxi o trasporti sociali, è previsto un contributo massimo di 3.000 euro. Tuttavia, l'amministrazione specifica che, qualora il volume delle istanze ammissibili dovesse superare i fondi stanziati, si procederà a una riduzione proporzionale dei rimborsi per garantire una copertura diffusa. Il bando è rivolto a chi necessita di soluzioni particolari, a causa di una ridotta capacità motoria o sensoriale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
