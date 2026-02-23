DIRETTA Fiorentina-Pisa 1-0 viola subito avanti con Kean

Kean segna il gol decisivo che dà la vittoria alla Fiorentina contro il Pisa. La causa è un passaggio lungo di Ranieri, che viene intercettato con facilità da Nicolas. La palla finisce tra i piedi di Kean, che insacca facilmente. La partita si sblocca dopo 27 minuti, quando i viola trovano il vantaggio. La squadra toscana mantiene il risultato fino al fischio finale, senza ulteriori occasioni significative.

27' Ranieri cerca il lancio in verticale, misura del passaggio troppo lunga con Nicolas che fa suo il pallone. 25' Giocata di Harrison nello stretto, Marin lo trattiene e Mariani fischia il fallo a favore dei viola. 23' FAGIOLI! Bel lavoro sulla destra di Solomon, che appoggia il pallone al limite per Fagioli che calcia rasoterra, pallone respinto dalla difesa pisana. 19' Palla messa verso il centro dell'area dal Pisa, Canestrelli commette fallo in attacco, si riparte con un rinvio di De Gea. 18' Prova una timida reazione il Pisa, con una conclusione da distanza siderale di Loyola che viene respinta, poi Tourè cerca il cross dalla destra, deviato da Parisi in angolo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

