Dinosauri al centro commerciale | arrivano i laboratori della mostra-evento Viaggio nel Giurassico

Un tuffo indietro di milioni di anni, tra creature maestose e misteriose, nel cuore di Ravenna. Dal 20 febbraio al 9 marzo il Centro Commerciale Esp ospiterà "Viaggio nel Giurassico", un'iniziativa pensata per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati in un'esperienza alla scoperta della Preistoria. Per oltre due settimane, gli spazi del centro si trasformeranno in un percorso espositivo popolato da venti riproduzioni di dinosauri tra i più celebri e amati di sempre. Le installazioni saranno distribuite lungo la galleria in isole tematiche, ciascuna accompagnata da pannelli informativi che permetteranno ai visitatori di approfondire caratteristiche, abitudini e curiosità sulle diverse specie esposte.

