Dimarco a Inter TV | Il livello personale conta relativamente mi interessa questo Domani dobbiamo fare questa gara

Dimarco ha dichiarato a Inter TV che il suo livello personale non gli interessa molto, perché conta più l'obiettivo di squadra. La sua attenzione è tutta rivolta alla partita di domani contro il BodoGlimt, valida per il ritorno dei playoff di Champions League. Il difensore si concentra sulla sfida e sulla necessità di portare a casa la qualificazione. La partita si avvicina e l’attenzione dei tifosi è tutta rivolta a questo appuntamento.

© Internews24.com - Dimarco a Inter TV: «Il livello personale conta relativamente, mi interessa questo. Domani dobbiamo fare questa gara»