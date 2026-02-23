Dimarco a Inter TV | Il livello personale conta relativamente mi interessa questo Domani dobbiamo fare questa gara
Dimarco ha dichiarato a Inter TV che il suo livello personale non gli interessa molto, perché conta più l'obiettivo di squadra. La sua attenzione è tutta rivolta alla partita di domani contro il BodoGlimt, valida per il ritorno dei playoff di Champions League. Il difensore si concentra sulla sfida e sulla necessità di portare a casa la qualificazione. La partita si avvicina e l’attenzione dei tifosi è tutta rivolta a questo appuntamento.
Inter News 24 Dimarco a Inter TV ha parlato alla vigilia del match di Champions contro il BodoGlimt valido per il ritorno dei playoff. Le sue parole. Federico Dimarco, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV (e in conferenza stampa) alla vigilia del ritorno contro il BodoGlimt nei playoff di Champions League. Il giocatore ha analizzato la soddisfacente stagione della squadra, sottolineando l’importanza del collettivo rispetto ai risultati individuali e dando un’occhiata alle aspettative per la gara di ritorno. SULLA SUA STAGIONE E L’IMPORTANZA DEL COLLETTIVO – « Il livello personale conta relativamente. 🔗 Leggi su Internews24.com
