Diletta | Operata 3 volte a cuore aperto per una cardiopatia congenita oggi sono fiera della mia cicatrice

Diletta, 30enne di Porto San Giorgio, ha subito tre interventi a cuore aperto a causa di una cardiopatia congenita. La causa principale sono le complicanze legate alla sua condizione fin dalla nascita, che l’hanno portata ad affrontare numerosi interventi chirurgici. Ora, dopo aver superato le operazioni, si mostra orgogliosa della sua cicatrice e desidera condividere la propria esperienza con chi ha timore del domani. La sua storia rappresenta un messaggio di coraggio e speranza.