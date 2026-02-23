Diletta | Operata 3 volte a cuore aperto per una cardiopatia congenita oggi sono fiera della mia cicatrice
Diletta, 30enne di Porto San Giorgio, ha subito tre interventi a cuore aperto a causa di una cardiopatia congenita. La causa principale sono le complicanze legate alla sua condizione fin dalla nascita, che l’hanno portata ad affrontare numerosi interventi chirurgici. Ora, dopo aver superato le operazioni, si mostra orgogliosa della sua cicatrice e desidera condividere la propria esperienza con chi ha timore del domani. La sua storia rappresenta un messaggio di coraggio e speranza.
Cardiopatia congenita neonatale: la rete sanitaria toscana salva un paziente di tre giorniIl coordinamento della rete pediatrica toscana ha salvato un neonato di tre giorni affetto da cardiopatia congenita, causata da un difetto al cuore riscontrato subito dopo la nascita.
“Oggi voglio raccontarmi a chi ha paura del futuro. Se tornassi indietro, non cambierei nulla. Nemmeno la sofferenza" La storia di Diletta, 30enne di Porto San Giorgio, operata per tre volte a cuore aperto dopo essere nata con una cardiopatia congenita - facebook.com facebook