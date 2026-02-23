Digiunare e spegnere le luci | 3,5% di pressione in meno in 7 settimane

Una riduzione della pressione arteriosa del 3,5% in sette settimane deriva dall’abitudine di digiunare e spegnere le luci in anticipo. Questa modifica nelle routine serali aiuta a rilassarsi e a migliorare la qualità del sonno. Studi recenti confermano che piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane influenzano significativamente la salute cardiovascolare. Molti pazienti hanno adottato questa strategia, ottenendo risultati concreti in breve tempo. La pratica si sta diffondendo tra coloro che cercano metodi naturali per gestire la pressione.

Un semplice reset delle abitudini serali può fare la differenza nella lotta all’ipertensione. Un semplice reset delle abitudini serali potrebbe essere la chiave per combattere l’ipertensione. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Università Northwestern, che ha coinvolto adulti in sovrappeso e anziani a rischio cardiometabolico. Tre azioni concrete – cenare tre ore prima di dormire, allungare il digiuno notturno e abbassare le luci prima del sonno – hanno portato a miglioramenti significativi nella pressione sanguigna e nella frequenza cardiaca. I risultati, pubblicati su Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, suggeriscono che un ritorno a ritmi più naturali potrebbe essere la chiave per prevenire l’ipertensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Chiusura a catena nei centri commerciali: il negozio di abbigliamento è l’ultimo a spegnere i luciQuesta mattina, alle 10:17, il negozio di abbigliamento Mary Key di Seregno ha chiuso definitivamente le porte.

“M’illumino di meno”: UniBg spegne le luci per la Giornata del risparmio energeticoL’Università di Bergamo ha spento le luci lunedì 16 febbraio 2026 per partecipare a “M’illumino di meno”, la campagna che invita a ridurre il consumo di energia.

