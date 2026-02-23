Di Pietro e Colombo svelano verità shock sul referendum giustizia

Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo hanno discusso del referendum sulla giustizia, sollevando rivelazioni sorprendenti. La loro presa di posizione deriva da decenni di esperienza nel sistema giudiziario italiano, che li porta a mettere in dubbio alcune proposte di modifica delle norme. Durante l’intervista, hanno evidenziato criticità e possibili conseguenze delle riforme in discussione. La conversazione ha attirato l’attenzione di molti, con commenti e reazioni sui social network.

Di Pietro e Colombo a Che tempo che fa: il duello sul referendum giustizia. Domenica 22 febbraio, il programma Che tempo che fa ha ospitato un confronto acceso ma rispettoso tra due figure storiche del panorama giudiziario italiano: Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo. Il dibattito, condotto da Fabio Fazio sul Nove, ha i due ex pm di Mani Pulite confrontarsi sul referendum sulla riforma della giustizia, un tema che tocca nervi scoperti nella società italiana. Di Pietro, noto per il suo impegno civico e la sua battaglia per la trasparenza, ha espresso chiaramente la sua posizione a favore del sì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum, Colombo e Davigo: “Di Pietro è per il sì? Bisognerebbe chiedere a lui perché, non siamo tutti uguali”Antonio Di Pietro non ha espresso pubblicamente il suo sostegno al Referendum, nonostante si siano scambiate alcune comunicazioni via email.

Referendum giustizia, ad Arezzo Gherardo Colombo spiega le ragioni del NoArezzo ospita un incontro con Gherardo Colombo, che spiega le ragioni del No al referendum sulla giustizia.

Barbero spiega le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia

