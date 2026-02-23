Derthona Tortona nella Final Eight di Coppa Italia 2026 | analisi e prospettive

Derthona Tortona ha ottenuto un risultato storico conquistando le Final Eight di Coppa Italia 2026, spinto dalla vittoria contro una squadra favorita. La partita ha mostrato una squadra compatta e determinata, capace di mettere sotto pressione gli avversari fin dai primi minuti. Con questa qualificazione, il club si prepara a confrontarsi con le migliori del campionato, aprendo nuove possibilità per il futuro. La fase finale si avvicina, e l’attesa cresce.

Il periodo delle Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia 2026 ha fatto emergere una scena competitiva particolarmente vivace, con Derthona Tortona protagonista di una crescita evidente e di prestazioni di alto livello. La formazione guidata da Mario Fioretti ha mostrato carattere e solidità, arrivando fino alla finale e mettendo in mostra una dimensione che va oltre i confini locali. La finalissima ha visto il punteggio finale 85-77 in favore di Olimpia Milano, ma Tortona ha disputato una sfida intensa e di qualità. Il team piemontese ha dato battaglia per tutta la partita, dimostrando compattezza difensiva e ricerca costante di opportunità offensive, elementi che hanno caratterizzato la sua corsa nel torneo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Guerri Napoli nella Final Eight di Coppa Italia 2026: analisi e prospettiveGuerri Napoli è stato eliminato dalla Virtus Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia 2026, dopo una partita intensa e combattuta.

Virtus Bologna nella Final Eight di Coppa Italia 2026: analisi e prospettiveVirtus Bologna ha perso contro Bertram Derthona Tortona con un punteggio di 84-78 durante le partite della Final Eight di Coppa Italia 2026.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Quaranta minuti di cuore per il Derthona non bastano: Milano vince la Frecciarossa Final Eight 2026; Final Eight Quarti: Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona 87-95; Frecciarossa Final Eight 2026: le triple di Brooks trascinano l'EA7 Emporio Armani Milano alla vittoria per 85-77 contro la Bertram Derthona Tortona nella finalissima; Final Eight 2026, Milano-Tortona: preview e dove vederla in tv e streaming la finale.

Derthona, l'orgoglio dei tifosi dopo la sconfitta in finale di Coppa ItaliaGli applausi alla curva, gli occhi lucidi di chi sa di essere andato vicino all'appuntamento con la storia. È dolceamaro il risveglio del Derthona Basket il giorno dopo la finale di Coppa Italia persa ... rainews.it

Basket, Tortona non smette di stupire. Batte la Virtus Bologna e vola in finale della Coppa Italia 2026La Bertram Derthona Tortona batte a sorpresa la Virtus Olidata Bologna e si regala la finale della Final Eight Coppa Italia 2026, in programma domani ... oasport.it

L'EA7 Emporio Armani Milano è avanti 47 a 45 sulla Bertram Derthona Tortona alla fine del primo tempo Resta aggiornato attraverso stories, reel e statistiche sull'app di LBA https://bit.ly/lba-app_download #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook

Derthona Tortona-Virtus Bologna 84-78: un vostro commento sulla partita x.com