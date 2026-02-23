Derthona oggi Luigino ne sarebbe orgoglioso

Da mondosport24.com 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigino si sarebbe sentito orgoglioso della vittoria del Derthona, che ha conquistato una coppa importante dopo mesi di duro impegno. La squadra ha dimostrato determinazione e abilità sul campo, portando a casa un trofeo che premia il lavoro di tutto il gruppo. Questa vittoria segna un momento significativo nella stagione e rafforza la fiducia del club per le sfide future. La coppa entra ora nella bacheca del team, pronto a festeggiare.

derthona oggi luigino ne sarebbe orgoglioso
© Mondosport24.com - Derthona , oggi Luigino ne sarebbe orgoglioso

La vittoria di una coppa prestigiosa rappresenta spesso il culmine di un percorso sportivo dedicato, e per un atleta come Capitan Pippo Ricci questa conquista si trasforma in un momento di celebrazione e di ricordo. La sua recente vittoria della terza Coppa Italia, seconda con un club di grande livello come l’Olimpia Milano, sottolinea l’importanza di un percorso ricco di successi e di emozioni profonde offrendo anche una riflessione sul suo passato e sulle sue radici. Il traguardo raggiunto da Ricci rappresenta un risultato fondamentale, che conferma la sua importanza nel panorama cestistico nazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Commisso: «Mio padre Rocco sarebbe orgoglioso di questa Fiorentina»Rocco Commisso dice che suo padre, Rocco, si sentirebbe fiero di questa Fiorentina.

Fondi per il Soccorso alpino: "Sebi sarebbe orgoglioso di noi"L’arciprete di Sondrio, don Christian Bricola, ha ricordato che Sebi sarebbe fiero del lavoro svolto dal Soccorso alpino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.