Derby Lunigiana | autogol e pareggio all’ultimo minuto

Un autogol e un pareggio all’ultimo minuto hanno definito il derby lunigianese tra Villafranchese e Monzone. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando un errore difensivo ha portato al gol sfortunato. Nella fase finale, un gol al 93’ ha portato il risultato in parità. La sfida ha coinvolto i tifosi fino alle battute finali, lasciando incerte le sorti delle squadre. La prossima partita si prospetta già molto attesa.

Il derby lunigianese tra Villafranchese e Monzone si è chiuso con un pareggio di 1-1, regalando emozioni fino all'ultimo minuto. La partita, giocata allo stadio Bottero di Villafranca in Lunigiana, ha le Aquile della Villafranchese e le Vespe del Monzone affrontarsi per la supremazia locale. Il risultato lascia entrambe le squadre in una situazione di stallo, con il Monzone che rimane a 27 punti in zona play-out e la Villafranchese che sale a quota 29, a due lunghezze dal Monzone e dal San Vitale Candia. Un match intenso e ricco di emozioni. La partita è iniziata con un'azione pericolosa del Monzone, che ha avuto la prima occasione con una punizione di De Cillis, ma la palla è finita alta sopra la traversa.

