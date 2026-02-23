Derby amaro | Kean punisce il Pisa i nerazzurri perdono 1-0 nella sfida alla Fiorentina

Kean segna il gol decisivo, causando la sconfitta del Pisa contro la Fiorentina. La partita si decide in modo netto, con i nerazzurri incapaci di reagire dopo il vantaggio dell’attaccante. I tifosi del Pisa assistono a una prestazione deludente, con poche occasioni da rete e una difesa che fatica a contenere gli avversari. Alla fine, il risultato riflette le difficoltà di squadra nel momento cruciale della stagione.

Pisa, 23 febbraio 2026 – La verità è che in Serie A non basta la passione, l’attaccamento, il senso di unità e tutto quel corollario di legittimo orgoglio nerazzurro. Per carità, tutto questo aiuta anche quando i risultati non arrivano, ma non cambia la dura realtà del presente. Il Pisa a Firenze cade per la tredicesima volta e lascia solo all’aritmetica il compito di coltivare la speranza. Con sempre meno partite da giocare e un distacco di nove lunghezze dalla zona salvezza, la sfida del Franchi accendeva fantasie di campanile che però restano frustrate sul rettangolo verde insieme all’ennesimo scontro diretto perso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fiorentina: Kean e Fagioli, niente Conference. A riposo per il Pisa. Anche Rugani pronto per il derbyLa Fiorentina ha deciso di non portare Kean e Fagioli alla fase di Conference League, perché vogliono prepararli al derby di domenica, mentre Rugani si è allenato con il gruppo dopo settimane di stop.

Pisa-Milan 1-2, Modric punisce i nerazzurri: all’Arena ancora un koLuca Modric ha deciso la partita Pisa-Milan, segnando il gol decisivo al 78’ e portando i rossoneri a vincere 2-1.

