Derby amaro | Kean punisce il Pisa i nerazzurri perdono 1-0 nella sfida alla Fiorentina

Kean segna il gol decisivo che consegna la vittoria alla Fiorentina, mentre il Pisa perde 1-0 davanti ai propri tifosi. La causa è una rete realizzata nel secondo tempo, che ha spezzato l’equilibrio sul campo. I nerazzurri hanno tentato di reagire, ma senza riuscire a trovare il pareggio. La partita si è conclusa con il pubblico del Pisa deluso e senza punti in classifica.

© Lanazione.it - Derby amaro: Kean punisce il Pisa, i nerazzurri perdono 1-0 nella sfida alla Fiorentina

Pisa, 23 febbraio 2026 – La verità è che in Serie A non basta la passione, l’attaccamento, il senso di unità e tutto quel corollario di legittimo orgoglio nerazzurro. Per carità, tutto questo aiuta anche quando i risultati non arrivano, ma non cambia la dura realtà del presente. Il Pisa a Firenze cade per la tredicesima volta e lascia solo all’aritmetica il compito di coltivare la speranza. Con sempre meno partite da giocare e un distacco di nove lunghezze dalla zona salvezza, la sfida del Franchi accendeva fantasie di campanile che però restano frustrate sul rettangolo verde insieme all’ennesimo scontro diretto perso. 🔗 Leggi su Lanazione.it Fiorentina: Kean e Fagioli, niente Conference. A riposo per il Pisa. Anche Rugani pronto per il derbyLa Fiorentina ha deciso di non portare Kean e Fagioli alla fase di Conference League, perché vogliono prepararli al derby di domenica, mentre Rugani si è allenato con il gruppo dopo settimane di stop. Approfondimenti, notizie e discussioni Lecco-AlbinoLeffe finisce 0-0: derby amaro per i blucelesti, Brescia ora a +3 x.com Derby amaro. Il risultato pesa, ma la voglia di reagire pesa di più. Silenzio, lavoro e risposte sul campo... - facebook.com facebook