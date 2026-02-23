Demon Slayer | per la seconda parte della trilogia cinematografica finale bisogna attendere almeno il 2027

Il rinvio della seconda parte di Demon Slayer: Infinity Castle deriva da decisioni di produzione che spingono l’uscita al 2027. Ufotable ha diffuso un video ufficiale per confermare questa data, lasciando i fan in attesa. Intanto, il primo film continua a dominare le classifiche di incassi in tutto il mondo, con numeri sorprendenti. La saga, quindi, richiederà ancora pazienza prima di proseguire con la storia.

Il secondo capitolo cinematografico di Demon Slayer: Infinity Castle non uscirà nel 2026. Un nuovo video ufficiale di Ufotable conferma il rinvio al 2027, mentre il primo film continua a macinare record al botteghino mondiale. L'attesa continua per i fan di Demon Slayer. Ufotable ha aggiornato i piani futuri dello studio, chiarendo che la seconda parte del Castello dell'Infinito non farà parte dell'offerta 2026. Una scelta che pesa, ma che racconta molto dell'ambizione produttiva dietro la trilogia finale. Perché il Castello dell'Infinito Parte 2 non uscirà nel 2026 La conferma arriva in modo silenzioso ma inequivocabile: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito non vedrà la luce nel 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Golden Globe 2026: l'anime Demon Slayer sfida i colossi di Hollywood (e può vincere contro KPop Demon Hunters)Le nomination ai Golden Globe 2026 portano una novità: l'anime Demon Slayer si confronta con i grandi nomi di Hollywood, sfidando anche il fenomeno KPop Demon Hunters.

