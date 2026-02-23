Delusione e rabbia Milan la situazione è tesa post Parma | CM

La sconfitta contro il Parma ha provocato delusione e rabbia nel Milan, che ora si trova in una posizione difficile in classifica. La squadra di Allegri ha perso punti importanti e si allontana dalla corsa allo scudetto, con l’Inter che domina la classifica. La tensione cresce tra i tifosi e i giocatori, mentre il tecnico cerca di mantenere la concentrazione in vista delle prossime partite decisive. La situazione resta complessa e ancora tutta da definire.

Grande delusione in casa Milan dopo il ko casalingo contro il Parma che ha portato gli uomini di Allegri a dire addio alla possibilità di arrivare allo scudetto con l’Inter lontana dieci punti in classifica. Milan, situazione tesa dopo il Parma (Ansa Foto) – calciomercato.it Il pareggio contro il Como e la sconfitta contro il Parma hanno portato i rossoneri a complicare e non poco la propria classifica con gli uomini di Massimiliano Allegri chiamati a resistere per conservare la qualificazione alla Champions League e il secondo posto. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sarebbe molta delusione per gli ultimi risultati che hanno di fatto estromesso la squadra dalla corsa al titolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

TOP Video 2025 – La lite Conceicao-Calabria post Milan-ParmaNel corso della stagione 2024-2025, uno degli episodi più discussi del Milan è stata la lite tra Conceicao e Calabria, avvenuta dopo la vittoria contro il Parma.

Parma, Cuesta post Milan: “La mentalità di questa squadra è incredibile. Abbiamo…”Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha commentato la vittoria contro il Milan, attribuendo il risultato alla forte determinazione della squadra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Olimpiadi, errore e rabbia di McGrath: molla gli sci e va verso bosco; Milano Cortina: Arianna Fontana quarta nei 1000 metri short track: 'Fa rabbia, è finita a sportellate'; Giacomel: Devastante fermarsi. Ho frustrazione, rabbia, delusione. Ci riprovo tra quattro anni; Olimpiadi, tra rabbia e delusione per una medaglia sfumata: quando gli atleti restano umani.

Milan, Gabbia: C’è dispiacere, siamo tutti sulla stessa barcaDopo la sconfitta col Parma, Matteo Gabbia analizza il momento del Milan ai microfoni di Milan TV: delusione, unità e voglia di reagire. L'articolo Milan, Gabbia: C’è dispiacere, siamo tutti sulla st ... msn.com

Fusco, rabbia e delusione: mancano due rigori: Giocato alla pari, il Var doveva intervenireIl Cesena chiude il 2025 con una sconfitta, nello stesso stadio dove aveva concuso anche la scorsa stagione. Catanzaro e Iemmello si confermano bestie nere, ma questo ko non deve far passare in ... ilrestodelcarlino.it

"Ho un sacco di pensieri per la testa in questo momento... frustrazione, rabbia, delusione... È devastante". Poi rilancia subito: "Quattro anni passano in fretta, ci riproverò" Leggi l'articolo tinyurl.com/2p9t6w7u - facebook.com facebook

Olimpiadi, tra rabbia e delusione per una medaglia sfumata: quando gli atleti «restano umani» x.com