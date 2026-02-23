delirio in tv botteri accusa bastoni di razzismo per aver simulato contro un neretto video

Durante una trasmissione televisiva, Botteri ha criticato Bastoni per aver simulato un fallo contro un avversario nero, provocando accuse di razzismo. La discussione ha suscitato polemiche e ha acceso il dibattito pubblico, con alcuni spettatori che hanno condannato l’atteggiamento dell’opinionista. La scena si è svolta in diretta, creando un acceso confronto tra i presenti. La questione ha acceso le reazioni sui social e alimentato il dibattito sulla gestione delle polemiche sportive.

Il caso Bastoni in Inter-Juventus continua a far discutere, fino a toccare vette da delirio. La simulazione del difensore nerazzurro, che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Kalulu è arrivata anche su La7, durante il programma ‘ In altre parole’. In un’animata discussione tra i giornalisti Massimo Gramellini e Giovanna Botteri, che ha insinuato come, dietro all’esultanza di Bastoni, ci fosse anche un elemento di discriminazione razziale, provocando la reazione dell’ex attaccante della Juve Aldo Serena. Botteri contro Bastoni, accuse di razzismo. “Io sono neutrale tra la Juve e l’Inter”, ha esordito Gramellini, “d iciamo che Bastoni è riuscito nel miracolo di far cacciare ingiustamente un giocatore bianconero che è una cosa che appartiene a un mondo nuovo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

